Порошенко подчинится указу Зеленского о досрочном роспуске Рады

Завершающий свою каденцию президент Украины Петр Порошенко идет на парламентские выборы с партией, чьи списки будут сформированы через праймериз, об этом стало известно журналисту "Страны" после встречи членов фракции с президентом во вторник в Киеве.

"Говорили о будущем фракции, выборах… Порошенко выразил готовность идти на парламентские выборы. После инаугурации будет проведена мобилизация команды через праймериз. Якобы все из нынешней команды будут проходить этот отбор. И будут много новых членов, которые обозначились после президентских выборов, в частности, много интеллигенции, неких авторитетных людей", - сказал журналисту "Страны" народный депутат от БПП, который принял участие в заседании с президентом.



"Ставка будет на партию идеологического типа. Уже не блок, а партия "Солидарность" в чистом виде. Порошенко не говорил этого, но это имелось в виду. Разговора о том, кто возглавит не было, но понятно, что он. Из знаковых депутатов не было, например, Третьякова и Загория", - признался собеседник.



"Вопросы задавали ему разноплановые - от тарифов до избирательной кампании. О досрочных выборах сказал, что будет как будет. Все подчинимся указу, если будет. Гройсман тоже выступил. Чувствовалось, что у него свое видение этих процессов. Сказал, что ближе к выборам будем разговаривать о политических союзах", - резюмировал наш источник.

