Киев уходит от обсуждения ситуации в Керченском проливе, заявили в МИД РФ

Украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны в Керченском проливе, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях, заявили в МИД РФ, комментируя российско-украинские консультации в Гааге по данному инциденту.



В Гааге 23 апреля состоялись российско-украинские консультации по вопросу инцидента в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года.



В министерстве отметили, что внимание украинской стороны вновь было привлечено к правилам и нормам российского законодательства и международного права, которые нарушили корабли во время их пребывания в территориальном море Российской Федерации и при попытке прорваться в Керченский пролив.



В ходе консультаций российская сторона поставила вопрос относительно готовности украинской стороны в дальнейшем соблюдать положения соответствующих законов и правил, что помогло бы избежать подобных инцидентов в дальнейшем, однако он остался без ответа.



"Несмотря на подтвержденную с российской стороны готовность к дальнейшим консультациям, украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них. Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях", - подчеркнули в МИД РФ, отметив отсутствие у Международного трибунала по морскому праву юрисдикции для рассмотрения иска Украины.



Москва призвала Киев действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы.

