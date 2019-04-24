НАБУ обыскивало завод и дом вице-президента ФФУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 23 апреля провели обыск на заводе Федерации футбола Украины по производству искусственных газонов и в доме у вице-президента ФФУ Вадима Костюченко.



Как сообщает Betnews365.com, на заводе обыск был проведен в рамках расследования возможных финансовых афер ФФУ, связанных в том числе с использованием бюджетных средств.



По тому же делу проходит Костюченко. Dynamomania.com пишет, что также следственные мероприятия прошли в домах еще нескольких фигурантов криминального дела, которое НАБУ расследует с июня 2018 года.

