В Европарламенте Зеленского назвали "уравнением со многими неизвестными"

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов сравнил Владимира Зеленского с "уравнением со многими неизвестными", при этом главный вопрос, по словам парламентария, в том, насколько независимым будет новый президент Украины.



"Владимир Зеленский - это уравнение со многими неизвестными. Самая большая загадка - насколько новый президент Украины сможет позволить себе иметь собственные приоритеты, независимые от планов поддержавшего его на выборах олигарха - Игоря Коломойского", - сказал в интервью РИА Новости Митрофанов.



По его словам, "неизвестно, каким будет баланс между личными интересами бывшего комика и нынешнего олигарха, с одной стороны, и интересами украинского общества - с другой". "Упрощенно говоря, будет ли эта пара работать на личное обогащение, или все же попытается выполнить "домашнее задание" по обузданию коррупции, росту благосостояния и деэскалации положения на востоке Украины", - сказал депутат Европарламента.



Он считает, что "у Зеленского времени очень мало - если в течение ближайших полгода граждане Украины не почувствуют улучшений, то доверие к нему резко обрушится и он потеряет кредит доверия общества, необходимый для проведения болезненных реформ".



Слабой стороной Зеленского на данный момент, по мнению европарламентария, является "отсутствие за его плечами команды политиков – единомышленников". "У него будет соблазн усилиться за счет многочисленных перебежчиков из разных партий, которые сейчас постараются "сесть на поезд, идущий к власти", то есть, участвовать в выборах от партии нового президента. Как показывает опыт моей страны, такая наспех собранная команда - ненадежна и быстро становится источником головной боли для любого лидера", - сказал европарламентарий.



Меньшей проблемой для Зеленского он назвал потерю интереса к Украине со стороны западных партнеров: "Ему не приходится рассчитывать на тот уровень моральной поддержки, которую Запад обеспечил четыре года назад для Петра Порошенко". Сегодня Евросоюз и, в определенной степени, США сконцентрированы на своих внутренних проблемах, "поддержка Украины с их стороны переходит в разряд рутинной задачи", указал Митрофанов.



"Четыре года назад Украина была избрана Западом в целях идеологического воздействия на российское общество. Украина была призвана, совершив революцию достоинства и встав на западный путь развития, доказать народу России, что "западный выбор" - это гарантия роста благосостояния и построения гармоничного, цивилизованного общества. Эту идеологическую задачу Украина не смогла выполнить - ситуация в украинской экономике и в правовой сфере выглядит для россиян непривлекательно", - сказал депутат Европарламента.



С его слов, "Украина переходит в разряд... стран, которые Западу приходится тупо поддерживать в качестве геополитического форпоста". "Более никакого пафоса - теперь Украина просто антироссийская крепость на страже интересов Запада", - сказал Митрофанов.



Он полагает, что "с точки зрения нового президента Украины, ослабление интереса со стороны Запада может обеспечить для него запас времени для перестройки отношений внутри украинской элиты". "Упрощенно говоря, у Зеленского будет время, чтобы кое-кого из сильных противников устранить из политического процесса путем посадки или принуждения к эмиграции", - сказал европарламентарий.

