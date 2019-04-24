Реванш по четвергам

Они еще не поняли, что находятся на большом политическом кладбище. Реванш, значит, задумали. Прямо завтра, со всем мыслимым ихним символизмом: чистый четверг, помолимся за Украину, вот, кстати, обанкротившийся президент приехал в Раду. Надо защищать от вторжения Путина, поэтому слово предоставляется спикеру воюющей страны. Как на хер? Ах, сорри, лидеру непокоренного меньшинства из Львова Петру Алексеевичу. В сессионном зале истерика, Ганна Гопко орет «Дякую!». Геращенко с разбега бухается перед гарантом на колени и, что характерно, свободно скользит по ковровой дорожке.



Она точно выиграет «праймериз» по попаданию в братский скотомогильник мощной политической силы имени Петра Порошенко и предавшего его Гройсмана. Прямо керлинг какой-то. Кто быстрее доскользит на коленях до «лидера». Короче, в четверг они принимают закон о тотальной украинизации. В чем смысл? В том, чтобы продемонстрировать, что в парламенте остались проукраинские силы, которые готовы деребанить бабло даже в условиях открытой агрессии. Вы посмотрите на эти лица! Они почти поголовно в камуфляже, поскольку не спят ночами, воюют и отражают. Наливают, запивают и опять в бой. Украина понад усе! Мова – это маркер идентичности нации. Именно так мы отразим вторжение «мордора». Извините, это я немного забегаю вперед и уже начинаю цитировать спич Порошенко. Олежка Медведев уже вторые сутки над ним работает. Весь на таблетках, препаратах. Совсем сжег остатки мозгового вещества, бедолага. После «мовы» сразу же вице-спикер Сыроид, представляющая ту самую точку на интерактивной избирательной карте Украины, которая проголосовала за «курс в ЕС», вносит проект закона о президенте.



Они настолько тупые, что даже не понимают, насколько обделываются публично. Пять лет вся эта братия (заметьте, не употребляю число пи в начале слова) «сплачивалась» вокруг главкома, который практически в одиночку бился на восточном фронте против превосходящих сил «мордора». А теперь вдруг забеспокоились о демократии и конституционности

Да, можно тупо сидеть и ждать инаугурацию. Чем дольше ждешь, тем больший геморрой по ликвидации последствий. Ребята, судебная власть уже готова догнать всех и разобраться по сути. Но они же не могут бегать за всеми. Это не их функции. У нас до хера антикоррупционных органов, для которых реально наступил их звездный час

Типа, ах, мы тут подумали, сменили памперсы и поняли, что институт президентства у нас не введен в правовое поле. Надо срочно ввести, поскольку европейские нормы, опыт развитых цивилизаций Гондураса… Млять! О чем это? Они настолько тупые, что даже не понимают, насколько обделываются публично. Пять лет вся эта братия (заметьте, не употребляю число пи в начале слова) «сплачивалась» вокруг главкома, который практически в одиночку бился на восточном фронте против превосходящих сил «мордора». А теперь вдруг забеспокоились о демократии и конституционности. Вы че? А если, б…ть, завтра путинские танки в Чернигов войдут через Глухов? Кто поедет «на передок» поднимать в психическую атаку наши доблестные ракетные войска? Как так? Еще вчера они вопили о необходимости «жесткой вертикали» с блек-джеком и стеной Яценюка, закрывали все медиа, которые работали на «врага мирового украинства», а сейчас, б...ть, парламентскую республику решили делать? С рейтингом минус два процента и ночным праймеризом у Порошенко?Еще раз повторю: они не понимают, что все уже изменилось. И дело вообще не в Зеленском. Это собирательный образ, инструмент, который необходим избирателям для того, чтобы испытать чувство глубокого удовлетворения от предстоящих посадок. По ходу, в этой «детской песочнице», которая называет себя «командой», тоже не осознали, что произошло. Плачутся насчет «черпаков говна», которые им наливают во все медиа-отверстия. Так а чего вы хотите? Дерьмо – второе имя нынешнего режима. Если не первое. Достаточно им дать возможность слегка опомниться, и скоро начнется процедура импичмента. Артур Герасимов уже анонсировал посиделки фракции «БПП» (без Гройсмана) в сосновом лесу. Будут решать, как лучше принимать закон о следственных комиссиях Рады, и насчет импичмента репу Кононенко чесать. Еще раз обращаюсь к Зеленскому: взрослые в штабе есть? Если не знаете, что делать, обращайтесь. Впрочем, по фиг.Смотрите: ничего у них не получится. Даже если завтра они примут хоть сто законов про мову, импичмент, парламентскую республику, процедуру предоставления гражданства и военную мобилизацию, это все до лампочки. Рада де-факто является нелегитимным образованием, поскольку отражает интересы одной области Украины. И мы все знаем какой. Сразу последует решение моего любимого суда Крыжополя, который запретит всем исполнять ту херню, которую напринимал в агонии полураспущенный парламент. Они устраивают шоу, чтобы в очередной раз перевернуть все с ног на голову. Но уже не получится. 73 процента – это не электорат Зеленского. Это те люди, которые выступают против пятилетки Порошенко и его братии. Хм… В данном случае, скорее всего, надо поставить число «пи». И процесс пойдет совсем по другому сценарию.Да, можно тупо сидеть и ждать инаугурацию. Чем дольше ждешь, тем больший геморрой по ликвидации последствий. Ребята, судебная власть уже готова догнать всех и разобраться по сути. Но они же не могут бегать за всеми. Это не их функции. У нас до хера антикоррупционных органов, для которых реально наступил их звездный час. Не девочек по интернетам снимать, а заняться чиновниками категории «А». Они на самом деле беззащитны, как офисные хомячки в период раздачи ободряющих п…лей. САП, НАБУ, ГБР, НАПК, кто там еще. У вас просто исторический шанс хоть что-то продемонстрировать. Пока потенциальные клиенты планируют «реванш» и еще пребывают на рабочих местах. Короче, СУГС! Три раза.