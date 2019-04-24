Луценко: ждем Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что правоохранители готовы встретить экс-президента Виктора Януковича в Украине с судебным приговором и обвинением в организации расстрелов евромайдановцев в 2014 году.



Об этом Луценко сообщает 24 апреля в своем Facebook.



"Рад намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", – пишет Луценко.



Он напоминает, что Верховная Рада дважды не проголосовал за продление права заочного судопроизводства.



"Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", – резюмирует он.

