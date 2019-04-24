Украина решила договориться с Эквадором и Македонией о взаимной отмене виз

Кабмин одобрил проект соглашения с Эквадором о взаимной отмене визовых требований, а также проект соглашения с Северной Македонией об условиях взаимных поездок граждан. Такое решение приняли на заседании правительства в среду, 24 апреля, сообщает "Интерфакс-Украина".



На подписание соглашения с Эквадором уполномочен посол Украины в Перу Игорь Тумасов, а соглашения с Северной Македонией - посол Украины в Македонии Наталья Задорожнюк.



Проект соглашения с Эквадором предусматривает, что Украина разрешает гражданам Эквадора пребывать на ее территории на протяжении срока до 90 дней, который возобновляется еще на 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда в государство. В то же время сторона Эквадора устанавливает аналогичные условия для граждан Украины.



Соглашение с Северной Македонией предусматривает, что граждане государств сторон договора могут пребывать на территории другого государства без виз не более 90 дней на протяжении 180 дней.

