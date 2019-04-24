Кабмин решил забирать у госкомпаний 90% прибыли

Правительство Украины на заседании в среду, 24 апреля, приняло решение поднял с 75% до 90% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет госпредприятия.



Предполагается, что в этом году сумма таких отчислений составит около 15,4 млрд гривен.



Кроме того, отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для следующих субъектов:



Администрация морских портов Украины;

госпредприятия, учреждения и организации, которые входят в сферу управления МЭРТ и осуществляют деятельность в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и метрологической деятельности;

государственные и казенные унитарные протезно-ортопедические предприятия, отнесенные к сфере управления Минсоцполитики;

Международный аэропорт Борисполь;

ГП Национальный центр Александра Довженко и Национальный культурно-художественный и музейный комплекс Мистецкий арсенал.



Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что повышение нормы продиктовано законом о госбюджете на 2019 год, но также определен механизм, который позволит через бизнес-планирование снижать отчисления для конкретных предприятий, чтобы они могли воплощать свои инвестиционные программы.



На повышении норматива до уровня 90% настаивает Минфин, аргументируя это необходимостью восполнить недопоступления в общий фонд госбюджета.

