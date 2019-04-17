Олег Дубина – старый коррупционер в новой Зе! команде?
Интернет-СМИ просто пронзила новость о том, что скандальный бывший глава «Нафтогаза» Олег Дубина, который и подсадил украинцев на так называемую «Газовую Иглу», был замечен в команде Владимира Зеленского и, по некоторым данным, может получить пост секретаря СНБО.
Одним из первых изданий, которое опубликовало новость о том, что Дубина оказался в команде Зеленского, стало «LB.UA» Сони Кошкиной. Со ссылкой на материал «Радио Свобода» в статье говорилось, что некая американская лоббистская компания «Signal Group» в США «организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины», которого издание называет «старшим экономическим советником команды Зеленского».
(Олег Дубина на подписании скандального газового контракта 2009 г.)
Чтобы понимать, что может означать для будущего украинцев присутствие в команде Владимира Зеленского Олега Дубины, стоит вспомнить, что Дубина – это тот самый человек, который в 2009 году и подписал с Россией кабальный газовый контракт по 450 долларов за 1 тыс.куб.м, благодаря которому многие годы все украинцы были вынуждены платить за газ в разы дороже.
Другими словами, тогда, в 2009 году, Олег Дубина сделал ход в интересах Путина, и фактически своей подписью подсадил украинцев на «Газовую Иглу», в чем его не раз обвинял экс-президент Виктор Ющенко. А в 2011 году по данному факту против Дубины даже было возбужденно уголовное дело в связи превышением им его служебных полномочий.
Стоит отметить, что Олег Дубина всегда считался в политикуме «пророссийской фигурой», и скандальная сделка с Путинским «Газпромом» не первое тому подтверждение. Дело в том, что свой трудовой путь «большого чиновника» Дубина проходил еще в команде Леонида Кучмы, и взлет его карьеры пришелся как раз на 2002-2004 гг., то время, когда администрацию Президента возглавлял не кто иной, как Виктор Медведчук. Именно в период того времени, когда все основные вопросы в стране решал Медведчук, Олег Дубина и стал сначала официальным советником Президента Кучмы, а потом и 1-м заместителем секретаря СНБО Украины.
Таким образом, получается, что Владимир Зеленский в лице Олега Дубины, возможно, привлекает в свою команду не только чиновника-коррупционера «старой эпохи», но и представителя явно «пророссийского лагеря», который всю свою карьеру работал в интересах группы Кучмы-Медведчука.
Наши источники, как и источники Еспресо.TV подтвердили информацию о том, что Олег Дубина как член команды Зеленского может вернуться в СНБО и стать секретарем Совета. Более того, к нам поступила информация о том, что именно Олег Дубина был одним из тайных спонсоров кампании Владимира Зеленского. И если это правда, это может значить то, что назначением Дубины Секретарем СНБО Владимир Зеленский может рассчитаться со своим спонсором.
Важно отметить, что огромные активы Олега Дубины, которые эксперты оцениваются как минимум в 100 млн долларов, имеют непрозрачное происхождение. Наши источники утверждают, что в 2009 году Дубина не просто так подписал скандальный контракт, а и имел с этого контракта свой «откат» от российской стороны. По-другому такие активы, которыми владеет Дубина, пока объяснить сложно. И если, как заявляет Владимир Зеленский, к нам пришла «новая эпоха», то этот вопрос обязательно должны будут расследовать антикоррупционные органы.
В частности, от НАБУ хотелось бы получить ответ, зачем «честному» украинскому чиновнику, который ничего не скрывает и не уклоняется от уплаты налогов, на протяжении 6-ти лет использовать офшор на Британских Виргинских островах «Blake Industries Services LTD.», который как раз начал функционировать через короткое время после подписания скандальных газовых контрактов? И не на этот ли офшор Олег Дубина получал свои «откаты» от коррупционных схем, построенных в Украине?
(Скриншот из базы данных «Panama Papers», подтверждающий наличие офшорной компании у Олега Дубины с ноября 2010 года)
Также интересно будет услышать ответ от следователей на вопрос о том, зачем Дубине понадобилась компания с аналогичным названием в Объединенных Арабских Эмиратах.
(Выписка из реестра компаний ОАЭ, подтверждающая, что Олег Дубина в 2010 году открыл компанию «Blake Industries Services LTD.»)
Как правило, целый ряд офшорных компаний в разных странах открывают для построения каких-то сложных международных схем. Однако какие могут быть сложные схемы у украинского чиновника? Может быть, схемы по легализации коррупционных средств или уклонения от уплаты налогов?
Вопросов, конечно, много, но главный вопрос заключается в том, как Владимир Зеленский собирается строить все по-новому, если в свою команду он берет «старое»? Причем, возможно, то «старое», что зарабатывало свои капиталы паразитированием на обычных украинцах, заставляя их переплачивать за газ.
К моменту выхода нашей статьи команда Зеленского на своей странице в Facebook опровергла информацию о том, что Олег Дубина входит в его команду, поспешив откреститься от скандального чиновника. Однако это не означает, что информация наших источников не подтвердится, потому что Дубина может быть назначен Секретарем СНБО и не будучи в команде Зеленского.
Время покажет, действительно ли Владимир Зеленский собрался все делать по-новому, однако очевидно одно, что если на высших постах при Президенте Зеленском начнут всплывать такие фигуры, как Олег Дубина, от рейтинга «Слуги Народы» в считанные месяцы не останется и следа.
14:24