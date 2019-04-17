Олег Дубина – старый коррупционер в новой Зе! команде?

Интернет-СМИ просто пронзила новость о том, что скандальный бывший глава «Нафтогаза» Олег Дубина, который и подсадил украинцев на так называемую «Газовую Иглу», был замечен в команде Владимира Зеленского и, по некоторым данным, может получить пост секретаря СНБО.



Одним из первых изданий, которое опубликовало новость о том, что Дубина оказался в команде Зеленского, стало «LB.UA» Сони Кошкиной. Со ссылкой на материал «Радио Свобода» в статье говорилось, что некая американская лоббистская компания «Signal Group» в США «организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины», которого издание называет «старшим экономическим советником команды Зеленского».







(Олег Дубина на подписании скандального газового контракта 2009 г.)

(Скриншот из базы данных «Panama Papers», подтверждающий наличие офшорной компании у Олега Дубины с ноября 2010 года)

(Выписка из реестра компаний ОАЭ, подтверждающая, что Олег Дубина в 2010 году открыл компанию «Blake Industries Services LTD.»)