Автономера можно получить по почте

Услуга получения номерного знака стала полностью электронной. Об этом сообщает Госагентство по вопросам электронного управления в Facebook.



Как отмечается, теперь в онлайн-режиме можно проверить возможность заказа конкретного ИНС, заказать и оплатить его изготовление и получить готовый номерной знак в отделении почты. "Стоимость услуги доставки почтой фиксированная - 500 грн", - говорится в сообщении.



Как напоминают в госагентстве, эта услуга является одной из комплекса услуг, предоставляемых в Электронном кабинете водителя. Пользователю кабинета предоставляется информация о его водительском удостоверении, транспортных средствах, владельцем которых он является, и административные правонарушения, в которых он был виновником.



В кабинете пользователь может оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду.



За первые четыре месяца работы в кабинете зарегистрировались около 80 тысяч пользователей. За это время пользователи подали более 167 тысяч заявлений онлайн.