В Украину придут грозы и дожди

В ближайшие сутки, 25 апреля, сухую теплую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь днем на западе атмосферный фронт обусловит неустойчивую, но теплую погоду, сообщает в среду Укргидрометцентр. В Украине - без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой дождь, возможны грозы и порывы ветра 15-20 м/с.



Ветер юго-восточный, в восточных областях - северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 3-8° тепла, на Закарпатье до 13°; днем 20-25°, на побережье морей 14-19°, в Карпатах 8-13° тепла.



В Киеве - без осадков; температура ночью 6-8° тепла, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 апреля самая высокая температура днем была 27,5 в 1943г., самая низкая ночью -1,5 в 1988г.



На 26 апреля синоптики прогнозируют в восточных и Днепропетровской областях местами небольшой дождь; в западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-10°, в западных областях до 13°; днем 20-25°, на Закарпатье и Прикарпатье до 28°, на побережье морей 14-19°.



В Киеве 26 апреля будет сухая теплая погода. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 22-24°.

