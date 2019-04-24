В Украине вырастут цены на оформление паспортов
В Украине с 1 июля текущего года повысят цены на оформление паспортов. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 24 апреля, сообщает РБК-Украина.
Издание утверждает, что располагает "соответствующими документами".
По информации журналистов, правительство утвердило следующие расценки на услуги в сфере миграции:
Оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины в первый раз:
-не позже, чем через 20 рабочих дней - 126 гривен (сейчас 87);
- не позже, чем через 10 рабочих дней - 252 гривны (сейчас 174).
Оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) и обмен загранпаспорта:
- не позже, чем через 20 рабочих дней - 352 гривны (сейчас 253);
- не позже, чем через 7 рабочих дней - 704 гривны (сейчас 506);
- не позже, чем через 3 рабочих дня - 704 гривны (сейчас 506).