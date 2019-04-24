В Украине вырастут цены на оформление паспортов

В Украине с 1 июля текущего года повысят цены на оформление паспортов. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 24 апреля, сообщает РБК-Украина.



Издание утверждает, что располагает "соответствующими документами".



По информации журналистов, правительство утвердило следующие расценки на услуги в сфере миграции:



Оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины в первый раз:



-не позже, чем через 20 рабочих дней - 126 гривен (сейчас 87);



- не позже, чем через 10 рабочих дней - 252 гривны (сейчас 174).



Оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) и обмен загранпаспорта:



- не позже, чем через 20 рабочих дней - 352 гривны (сейчас 253);



- не позже, чем через 7 рабочих дней - 704 гривны (сейчас 506);



- не позже, чем через 3 рабочих дня - 704 гривны (сейчас 506).

