В первом квартале промышленное производство сократилось на 0,9% — Госстат

В первом квартале 2019 года промышленное производство сократилось на 0,9% против первого квартала 2018 года.



Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



За январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство промышленной продукции уменьшилось на 0,9%. В частности, в перерабатывающей промышленности производство сократилось на 0,8%, впрочем, в добывающей промышленности и разработке карьеров оно увеличилось на 0,8%.



За первый квартал 2019 года в Украине было добыто 7,0 млн тонн каменного угля (на 8,2% больше, чем за первый квартал 2018 года), 415 тыс. тонн сырой нефти (на 5,8% больше), 181 тыс. тонн газового конденсата (на 7,9% больше), 5,2 млрд кубометров природного газа (на 4,5% больше), 39,4 млн тонн железных руд (на 3,3% меньше).



Также за указанный период было произведено 255 тыс. кубометров кирпича керамического (на 2,9% меньше, чем за первый квартал 2018 года), 1,5 млн тонн цемента (на 23,1% больше), 5,2 млн тонн чугуна (на 1,3% меньше), 2,4 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 5,6% больше).



Электроэнергии за первый квартал 2019 года было произведено на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 43,4 млрд кВт-часов.



Как сообщалось, по данным Госстата, в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года. В частности, в перерабатывающей промышленности производство в прошлом году увеличилось на 0,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 2,1%.

