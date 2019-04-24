Глава Совета Европы пообещал Зеленскому поддержку

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил лидеру президентской гонки в Украине Владимиру Зеленскому письмо, в котором заверил, что СЕ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает Европейская правда.



"Мы надеемся на продолжение нашего многолетнего сотрудничества по реформированию и укреплению независимости судебной власти, борьбе с коррупцией и усилению роли гражданского общества. Также могу заверить Вас, что Совет Европы будет продолжать настойчиво поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в письме.



Ягланд отметил, что Зеленскому придется занять пост президента в то время, когда Украина сталкивается со значительными проблемами во многих сферах.



"Украина – ценный член Совета Европы, и ее демократическая безопасность жизненно важна для всего нашего континента. Надеюсь, что вы сможете использовать мощный мандат, который вы получили для продвижения демократических реформ, и работать на восстановление мира и единства в стране и воплотите стремление украинского народа к стабильности и процветанию", - отметил генсек СЕ.



Ранее с аналогичными заявлениями выступили Тереза Мэй, Ангела Меркель, Джастин Трюдо и другие мировые лидеры.

