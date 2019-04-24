Bloomberg: Путин обеспокоен тем, что Минск может выйти из-под влияния Москвы
У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По их словам, российский лидер обеспокоен тем, что Минск может попытаться выйти из-под влияния Москвы.
В Кремле агентству пока не прокомментировали эту информацию.
Белоруссия, как пишет Bloomberg, опасается усиливающегося давления со стороны России, которое проявляется в том числе в угрозах сократить объемы экономической помощи. Беспокойство Минска может быть связано с планами двух стран по дальнейшей интеграции, указывают источники.
Источник: Bloomberg
16:49