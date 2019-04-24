Bloomberg: Путин обеспокоен тем, что Минск может выйти из-под влияния Москвы

У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По их словам, российский лидер обеспокоен тем, что Минск может попытаться выйти из-под влияния Москвы.



В Кремле агентству пока не прокомментировали эту информацию.



Белоруссия, как пишет Bloomberg, опасается усиливающегося давления со стороны России, которое проявляется в том числе в угрозах сократить объемы экономической помощи. Беспокойство Минска может быть связано с планами двух стран по дальнейшей интеграции, указывают источники.

