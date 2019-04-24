Кличко заявил, что Порошенко на посту президента Украины ему понятнее, чем Зеленский

Мэра Киева Виталий Кличко утверждает, что Петр Порошенко на посту президента Украины ему понятнее, нежели Владимир Зеленский. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью германской медиакомпании Deutsche Welle.



"Я отдал свой голос за Петра Порошенко и не скрываю этого, - сказал Кличко. - Для меня он более понятный. Я знаю, что от этого президента ожидать". "Если коротко объяснить, почему отдал свой голос, могу сказать, что Порошенко - очень эффективный президент в том, что касается международной политики", - считает мэр Киева.



"Что касается Зеленского, то человек не представил свою программу, - добавил он. - Мы голосуем не за персону, а за те действия, которые она представляет, которые она предлагает в будущем, потому что каждый украинец в первую очередь хочет знать, что ему ждать от будущего". По мнению Кличко, каждый украинец "ждет европейских стандартов жизни".



Зеленский победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,33% голосов. Действующий глава Украины Петр Порошенко - 24,45%.

