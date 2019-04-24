Полиция принесла на брифинг 300 кг героина

В Нацполиции рассказали подробности операции, в ходе которой было изъято 300 килограммов героина. Вещественные доказательства силовики принесли с собой на брифинг, сообщает Украинская правда в среду, 24 апреля.



Там рассказали, что за причастность к контрабанде наркотиков в страны ЕС задержали пять граждан Турции и одного азербайджанца.



Как отметил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, ориентировочная стоимость наркотиков – 25 млн долларов.



Задержанные арендовали в Киеве участок, где хранили товар. По данным полиции, его доставили довольно давно, однако после предыдущей "удачно проведенной специальной операции" преступники решили сделать паузу.



"Вчера (23 апреля – УП)... ликвидирована еще одна международная преступная организация, которая на протяжении длительного времени, многих лет, осуществляла незаконные поставки особо опасного наркотического средства героин на территорию нашего государства и страны Евросоюза", – рассказал начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

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По его словам, самым молодым среди задержанных является 28-летний гражданин Азербайджана, другие подозреваемые – "опытные наркоторговцы" в возрасте от 55 до 60 лет.



Полиция утверждает, что преступники снабжали героином Германию, Нидерланды, Италию, Испанию, используя для транзита Украину, где их привлекало удобное географическое расположение, развитая инфраструктура и наличие портов.



Во время транспортировки наркотики прятали или во фруктах и ​​овощах, или в специально оборудованных отделениях грузовиков.



Сообщается, что в ночь на 24 апреля "на горячем" правоохранители задержали курьера во время попытки поставить в ЕС 100 кг героина. После этого были также разоблачены другие члены "наркогруппировки".



Полицейские говорят, что знают, кому принадлежит изъятый ​​товар, однако разглашать эту информацию они не стали.

