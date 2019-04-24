За год валовый доход Украины вырос почти на 20%

За 2018 года валовой национальный доход Украины увеличился на 19,3%, сообщает Госслужба статистики Украины. Согласно уточненным данным ведомства, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 3,64 трлн грн, что на 19,3% больше, чем за 2017 год.



Отметим, в 2017 году валовой национальный доход составил 3,05 трлн грн, что на 29,2% больше, чем в 2016 году.



Данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

