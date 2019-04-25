Заседание Совбеза ООН может состояться сегодня

Совбез ООН получил запрос Украины на проведение заседания из-за упрощённой выдачи паспортов РФ жителям Донбасса, скорее всего оно состоится 25 апреля, сообщили РИА Новости источники в дипломатических кругах организации. Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Владимир Путин заявил, что президентский указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нацелен на защиту прав человека. Глава государства пояснил, что у Москвы "нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти".



"Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека", — сказал Путин в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге.



По словам президента, жители Донбасса не могут нормально передвигаться, реализовывать свои самые элементарные потребности и права. "Это вопрос чисто гуманитарного характера", — заключил Путин.



"Украина просит созвать Совбез, шансы на его проведение высоки", - сообщил РИА Новости один источник. Он уточнил, что председательствующая в Совбезе сейчас Германия наверняка поддержит инициативу Украины.



Другой источник сообщил РИА Новости, что встреча скорее всего состоится в четверг, 25 апреля.

