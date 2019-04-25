В УГО уничтожают материалы слежки за Зеленским и готовят преемника Гелетею

Начальник УГО Валерий Гелетей готовит вместо себя преемника - полковника Александра Литвиненко. Об этом "Стране" сообщил источник в управлении Госохраны.



"Он выгоден ему тем, что не будет вникать в схемы тендеров, распределения жилья, назначения людей, раздачи наградного орудия и тд", - отметил наш собеседник.



По его словам, Литвиненко охранял Януковича во время его премьерства, затем долгое время служил на должности начальника охраны Раисы Богатыревой.



После второго Майдана Литвиненко был назначен руководителем департамента по работе с личным составом УГО, а 19 марта назначен исполняющим обязанности начальника Института УГО.



Источник отмечает, что Литвиненко получил статус участника боевых действий, пробыв на Донбассе несколько дней в 2014 году.



"Чтобы получать зарплату и пенсию, в 2016 году Литвиненко уволился, а на следующий день снова был зачислен на военную службу в УГО. Таким способом он получает и зарплату и военную пенсию, что в общей сложности составляет 60 тысяч гривен", - говорит собеседник "Страны".



За время службы в УГО Литвиненко, по его словам, получил несколько квартир, в том числе и от Кабмина, когда служил в охране Януковича.



Параллельно Гелетей дал команду департаменту оперативного обеспечения охраны уничтожить всю собранную информацию в отношении Зеленского и его команды, включая сводки наружного наблюдения. Особое внимание начальник УГО обратил на уничтожение документов, где было указано, что Зеленский - наркоман.



"Именно от Гелетея поступила эта информация Порошенко, на которой последний хотел построить свою победу", - сообщает источник в УГО.

