В НСЖУ составили антирейтинг врагов реформирования прессы

Владимир Гройсман, Владимир Омелян, Евгений Нищук, Игорь Смилянской возглавили антирейтинг "Врагов реформирования прессы", который накануне утвержден секретариатом НСЖУ по обращениям редакций газет, редакторов и журналистов. Об этом на своей странице в соцсети заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.



"В список должностных лиц или политиков, которые препятствуют разгосударствлению газет, вошли как представители местных органов власти, так и столичные топ-чиновники. В частности, в антирейтинг включен премьер-министр, министр инфраструктуры, министр культуры и гендиректор АО "Укрпочта". Соответствующий список "врагов реформирования прессы" утвержден на заседании Секретариата Национального союза журналистов Украины в среду 24 апреля", - пишет глава НСЖУ.



В его сообщении говорится о том, что этот антирейтинг составлен по настоянию самих редакторов и журналистов печатных изданий, которые "устали бороться с препятствованием разгосударствлению газет, с экономическим давлением местных чиновников, с изъятием редакционных помещений и т.п.".



"Хотя антирейтинг включает преимущественно местных чиновников, которые давят на небольшое количество конкретных СМИ, однако для всех разгосударствленных изданий важными остаются вопросы внедрения целевой программы государственной поддержки прессы, а также правительственное влияние на агрессивную политику Укрпочты. Прежде всего из-за драконовских почтовых тарифов реальные тиражи украинских газет упали на 30% (по данным экспертов НСЖУ), что недопустимо во время войны с Россией", - пишет Томиленко.



Уточняется, что в антирейтинг попали 10 чиновников и должностных лиц из регионов, в частности, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской областей. И 4 столичных топ-чиновника.



"Главные претензии к Премьер-министру, Министру инфраструктуры и гендиректору "Укрпочты" касаются системного игнорирования кризиса с почтовой доставкой прессы и невнимания к вопросам информационной безопасности. Министра культуры Евгения Нищука обвиняют в препятствовании разгосударствлению культурологических изданий, в частности, газеты "Крымская светлица", - объясняет председатель НСЖУ.



В НСЖУ высказывают убежденность в том, что сознательное игнорирование правительством кризисных явлений с почтовой доставкой украинских газет, агрессивная тарифная политика "Укрпочты" является угрозой для информационной безопасности Украины.



"Так же Кабинет министров отказывается утверждать программу предоставления единовременной финансовой помощи для разгосударствленных газет, о которой говорится в Законе "О реформировании" и на которую рассчитывают более 500 местных изданий", - говорится в сообщении. .



Враги реформирования прессы-2019

(Версия НСЖУ, по итогам разгосударствления)



Гройсман Владимир Борисович, премьер-министр Украины (сознательное игнорирование обращений медиа-отрасли по кризисной ситуации с почтовой доставкой прессы, отсутствие правительственной поддержки реформированным местным газетам, невнимание к вопросам информационной безопасности);



Омелян Владимир Владимирович, Министр инфраструктуры Украины (поддержка агрессивной тарифной политики Укрпочты по печатных СМИ, адвокации масштабного сокращения сети отделений АО "Укрпочта", игнорирование обращений по установлению диалога с издателями);



Смилянский Игорь Ефимович, генеральный директор ОАО "Укрпочта" (масштабное сокращение почтовых отделений, необоснованное повышение тарифов на доставку печатных СМИ, невыполнение договоров и несвоевременные расчеты с редакциями газет за подписную кампанию, конфликтность и нежелание вести диалог с медиа-отраслью);



Нищук Евгений Николаевич (Министерство культуры Украины, министр) препятствование реформированию изданий "Украинская культура", "Музыка", "Культура и жизнь", "Крымская светлица";



Шляпа Константин Иванович, председатель Запорожской облгосадминистрации;

Гугнин Эдуард Анатольевич, заместитель председателя ОГА, депутат Запорожского облсовета;



Самардак Григорий Викторович, председатель Запорожского облсовета (препятствование реформированию газеты "Запорожская правда");



Горошко Сергей Григорьевич, исполняющий обязанности городского головы, секретарь Новомосковского городского совета, Днепропетровская область (препятствование реформированию газеты "Новомосковская правда");



Жидков Константин Сергеевич, председатель Дергачевского районного государственной администрации, Харьковская область (препятствование профессиональной работе журналистов газеты "Известия Дергачевщины" и реформированию печатного издания);



Корж Андрей Владимирович, председатель Тростянецкой районного совета, Сумская область (неисполнение решения суда по восстановлению на работе незаконно уволенного редактора газеты "Новости Тростянеччины" Павла Зленко; неприятие советом решения о выходе из состава соучредителей газеты);



Лазарев Геннадий Юрьевич, председатель Дергачевского районного совета, Харьковская область (препятствование профессиональной работе журналистов газеты "Известия Дергачевщины" и реформированию печатного издания);



Мудрый Виктор Алексеевич, председатель Апостоловского районного совета, Днепропетровская область (препятствование реформированию газеты "Апостоловские новости");



Назарова Оксана Валентиновна, частный предприниматель, Херсонская область (попытка рейдерского захвата газеты "Каховская заря", препятствование реформированию);



Тертычная Татьяна Станиславовна, председатель Каховской районной совета, Херсонская область, (попытка лишить газету "Каховская заря" помещения, в котором редакция работает 30 лет).



