Порошенко осудил упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Москвы упростить процедуру получения российского гражданства жителям Донбасса вмешательством во внутренние дела страны.



"Это, по сути, подготовка Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине", - написал украинский лидер в фейсбуке.



Порошенко также заявил, что Россия якобы "пересекла красную линию", и призвал западные страны усилить санкции против России.



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к жителям Донбасса с призывом не получать российские паспорта, а постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев намерен обратиться в Совбез организации.



В среду Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Президент отметил, что не хотел бы создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами человека в Донбассе "переходит границы".



Указ главы государства вступил в силу с момента подписания.



В конце прошлого года на Украине ограничили въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. В ответ российские власти пообещали облегчить украинцам получение гражданства и не стали вводить никаких ограничительных мер против граждан соседнего государства.



В декабре Путин подписал указ, дающий ему право определять категории иностранцев, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке. Сейчас в России живут более миллиона выходцев с юга-востока Украины. Из них 77 тысяч человек получили временное убежище или являются беженцами.

