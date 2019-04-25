Sky: консерваторы не смогут инициировать новый вотум о доверии Мэй до конца года

Депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии не смогут до декабря 2019 года инициировать новый вотум о доверии лидеру партии и премьер-министру страны Терезе Мэй. Как сообщил в среду телеканал Sky News, парламентарии отказались от идеи изменить партийные правила, чтобы получить возможность чаще ставить на голосование вопрос о доверии главе партии.



Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в среду заседании парламентского комитета 1922, который объединяет рядовых депутатов-тори. Ожидалось, что его члены попробуют изменить существующие правила, чтобы уже в июне вновь попытаться вынести Мэй вотум недоверия. В декабре прошлого года премьер-министру удалось удержаться на своем посту, когда комитет 1922 инициировал проведение подобного голосования.



Для того, чтобы у членов комитета появилась возможность поставить вопрос на голосование вновь, должен пройти год, и предлагалось сократить этот срок до шести месяцев. Однако, как заявил Sky News глава комитета Грэм Брейди, после детального обсуждения ситуации участники заседания "приняли однозначное решение не менять правила". Таким образом, повторное проведение вотума о доверии премьер-министру может быть инициировано консерваторами не раньше декабря, однако до этого момента Мэй может и сама уйти с занимаемого поста.



В прошлом месяце Мэй пообещала однопартийцам, что покинет свою должность досрочно, если парламент одобрит достигнутое правительством соглашение с Евросоюзом об условиях Brexit. Тем не менее, Мэй не назвала конкретных сроков, и сейчас именно этого от нее требуют тори, многие из которых заинтересованы в смене главы партии.

