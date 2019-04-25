В ЛНР прокомментировали упрощение получения российских паспортов

Получение российских паспортов снимет социальную напряженность в Донбассе, заявил РИА Новости руководитель Центра социологических исследований "Особый статус", кандидат политических наук Александр Проценко.



Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.



"Те гуманитарные основания, которые Владимир Владимирович Путин указал как причину (для выдачи паспортов РФ - ред.) действительно являются реальными, потому, что люди испытывают определенные социальные проблемы из-за своего подвешенного статуса. И данный указ, я уверен, снимет значительную часть социальной напряженности", - заявил Проценко.



По его словам, те условия, в которых оказались жители ЛНР, способствуют тому, что люди массово будут готовы получать российское гражданство. "Указ, который издал сегодня президент Российской Федерации давно уже ждут жители Донбасса. Действительно многие ждали его, ждали с нетерпением. Поэтому я уверен, что данное решение вызовет большое воодушевление, придаст сил жителям Донбасса", - подчеркнул собеседник агентства.

