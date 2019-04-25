На телеканале NewsOne начнут выходить новости на русском языке

Начиная с 29 апреля канала NewsOne начнет выпускать новости на русском языке в связи с многочисленными просьбами зрителей. Об этом сообщается на сайте телеканала в среду.



Отмечается, что уже с понедельника, а именно в будние дни в 17:00 и в 23:00 и на выходных - в 17:00 все желающие смогут смотреть и слушать новости на русском языке.



"Мы уважаем ваши права и отстаиваем их, что постоянно подтверждаем действиями, одним из которых и есть запуск новостей на русском. Телеканал NewsOne готов бороться за свободу слова и права телезрителей получать полную и объективную информацию в удобной для них форме", - говорится на сайте канала.



Ранее сообщалось, что в NewsOne потребовали от властей прекратить запугивание журналистов телеканала.

