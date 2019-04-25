Сайдик призвал обеспечить безопасные условия для миссии ОБСЕ в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что сторонам конфликта в Донбассе следует обеспечить безопасные условия для работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



"СММ в Украине - самая масштабная миссия в истории ОБСЕ. Я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для обеспечения безопасности персонала и имущества, для создания условий для беспрепятственной деятельности миссии согласно ее мандату", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.



В этой связи он отметил, что "18 апреля в Донецкой области вблизи линии соприкосновения вследствие ряда помех разбился беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия". Сайдик подчеркнул, что это уже третий случай примерно за год. "Беспилотные летательные аппараты - это серьезное дорогое оборудование, которое оплачивается из бюджета стран-участниц миссии, то есть за счет налогоплательщиков этих стран. Это не игрушки СММ, это - серьезное и дорогое оборудование", - подчеркнул дипломат.

