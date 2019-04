Украина оказалась в последней десятке рейтинга открытых для бизнеса стран

Украина заняла 71 место из 80 в мировом рейтинге открытых для бизнеса стран Best Countries Open for Business 2019, передает US News.



На первом месте в рейтинге оказался Люксембург. Следом идут Швейцария и Панама. В топе также находятся Швеция, Дания, Сингапур, Канада, Норвегия, Финляндия, Таиланд.



Стоит отметить, что Люксембург удерживает первенство уже второй раз подряд. В данном рейтинге оцениваются пять критериев: прозрачность взаимодействия бизнеса и государства, уровень коррупции, размер налогов, стоимость производства и сложность бюрократических процедур.



Данные рейтинга основываются на опросе предпринимателей. В нем приняли участие более 20 тыс. человек из 80 государств.



Украина оказалась на 71-й позиции. Как отметили в рейтинге, страна находится посередине между войной и миром, коррупцией и реформами.



Россия заняла предпоследнее, 79-е место. Респонденты обратили внимание на сложность бюрократических процедур и высокий уровень коррупции.



Рейтинг Best Countries Open for Business ежегодно составляется американским журналом US News & World Report. Его результаты учитываются в рейтинге лучших стран мира, где 4 из 10 первых мест в 2019 году заняли государства ЕС – Германия, Великобритания, Швеция и Франция.