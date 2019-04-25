Жители Донбасса смогут обратиться за гражданством России без отказа от украинского

Прием заявлений на упрощенное получение гражданства России от жителей юго-восточной части Украины будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, для получения российского гражданства нет необходимости отказываться от украинского.



"Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию. Указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства", - говорится в сообщении.



"Предположительный срок рассмотрения заявления - до трех месяцев. В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации", - сказано в сообщении.



В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Решение предоставить в упрощенном порядке гражданство РФ жителям Донбасса носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя терпеть ту ситуацию, в которой они оказались, заявил Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ.



"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера", - сказал российский лидер.

