Жители Донбасса смогут обратиться за гражданством России без отказа от украинского

Жители Донбасса смогут обратиться за гражданством России без отказа от украинского

Прием заявлений на упрощенное получение гражданства России от жителей юго-восточной части Украины будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, для получения российского гражданства нет необходимости отказываться от украинского.

"Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию. Указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства", - говорится в сообщении.

"Предположительный срок рассмотрения заявления - до трех месяцев. В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Решение предоставить в упрощенном порядке гражданство РФ жителям Донбасса носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя терпеть ту ситуацию, в которой они оказались, заявил Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера", - сказал российский лидер.