Суд продлил арест Александра Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 22 июня меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Ефремову, бывшему председателю фракции Партии регионов, которую возглавлял экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщила в среду пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения (содержание под стражей) обвиняемому Ефремову А.С. еще на 2 месяца до 22.06.2019 года включительно", - написала Сарган на своей странице в Facebook.



Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность" Украины.



Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. Позже Ефремова из Киева отправили в Старобельск, где он сейчас находится под арестом, и там же проходят судебные заседания по его делу.

