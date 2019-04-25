Ученые открыли уникальную технологию регенерации тканей

Бристольский университет представил новую технологию, которая позволит создать новое поколение хирургического клея и повязок для хронических ран. Ученые изменили мембрану человеческих мезенхимальных стволовых клеток, передает China.org, используя тромбин - элемент, связанный с заживлением ран.



Когда измененные клетки помещали в раствор с белком крови, фибриногеном, они автоматически сращивались вместе посредством роста природного гидрогеля, располагающегося на поверхности клеток. Благодаря этому процессу можно эффективно регенерировать различные повреждения, принимая во внимание, что в крови много фибриногена.



Также получавшиеся трехмерные клеточные структуры можно использовать для выращивания тканей и искусственных органов. Получилась технология, дающая возможность клеткам расти на их собственном внешнеклеточном каркасе. Клетки защищают себя сами и сохраняют жизнеспособность после пересадки.

