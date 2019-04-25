Гипноз может стать альтернативой обезболивающим

Таковы выводы доктора Тревора Томпсона из Университета Гринвича, исследовавшего реакцию на боль у 3500 человек. Как отмечает News-medical.net, гипноз особенно эффективен в отношении легко внушаемых людей.



Согласно статистике, чрезвычайно восприимчивы к гипнозу около 15% человек. Для них уменьшение показателей боли превышает 40%. Для среднестатистического человека гипнотерапия может дать уменьшение боли примерно в 30%. И, в отличие от анальгетиков, гипноз не вызывает привыкания.



Это дешевый и простой способ, позволяющий справиться с болью в домашних или полевых условиях. Достаточно прослушать 20 минут аудио с гипнотерапией. Известно, что в рамках проводимого исследования добровольцы оценивали силу боли, вызываемой тепловой стимуляцией, давлением, тренировками и даже лазерами. В ближайшее время ученые хотят исследовать влияние гипнотерапии на состояние людей с хроническими болями.

