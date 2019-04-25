Читайте между строк

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После выхода доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года политики и эксперты заняли новую позицию. Американцы должны быть довольны тем, что следствие, по крайней мере, не смогло найти достаточных доказательств, чтобы обвинить президента Трампа или любого члена его предвыборного штаба в сговоре с русскими. Ух! Отлегло.

Оказывается, связи между Россией и Трампом были — но ничего такого, что можно было бы предъявить в суде, не было. Какое облегчение!



Такое объяснение никого успокаивать не должно. Точно так же ни один родитель не успокоится, если полиция поздно ночью вернет им сына или дочь-подростка, сказав: «Мы нашли у вашего ребенка наркотики, но он еще слишком мал, чтобы ему можно было бы предъявить обвинения как взрослому». Нельзя просто перевернуться на другой бок и снова заснуть. За ежедневные обеды с мафиози Джоном Готти (John Gotti) к ответственности тоже не привлекли бы, но дружкам Готти, хотя они и не находятся под следствием или под судом, свои сбережения никто бы не отдал. В докладе Мюллера говорится, что «хотя в ходе расследования были выявлены многочисленные связи между лицами, связанными с российским правительством, и лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа, доказательств для обвинения кого-либо из официальных лиц предвыборного штаба было недостаточно». Это далеко не документ о невиновности, реабилитирующий администрацию Трампа и ее отношения с путинской Россией. Мы могли бы выяснить, что находится прямо под поверхностью работы команды Мюллера.



Во-первых, в пустыне зеркал, которой является мир контрразведки, расследования не всегда приводят к судебным процессам и тюремным заключениям. Возьмем, к примеру, Феликса Блоха (Felix Bloch), который в 1980-е годы возглавлял в Госдепартаменте отдел по делам Европы и Канады. Основываясь на предпринятых тогда следственных действиях, я бы сказал, что офицеры контрразведки ЦРУ, ФБР и Госдепартамента пришли к выводу, что Блох занимался шпионажем в пользу СССР, а затем — России. Это произошло более 30 лет назад (есть кое-что, что между Россией и США никогда не меняется), но некоторые подробности вы можете узнать из статьи пишущего о шпионаже Дэвида Уайза (David Wise), опубликованной в 1990 году в «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times), и сделать вывод сами. К несчастью для американских правоохранительных органов, Роберт Ханссен (Robert Hanssen), офицер ФБР, который активно шпионил в пользу России, предупредил русских, что Блох находится под следствием. Это следует из более позднего заявления ФБР, составленного в обоснование выдачи ордера на арест Ханссена.



Возможно, из-за этого предупреждения американским следователям так и не удалось собрать достаточно веских доказательств, чтобы предъявить Блоху обвинение. «Власти, утечки информации, утверждают, что я виновен, — сказал Блох Уайзу в 1989 году. — По всей видимости, они не могут этого доказать… В этой стране существует презумпция невиновности. Нельзя ставить человека в положение, когда он вынужден говорить: „Я невиновен"». И все же Блоха из Госдепартамента уволили, лишив пенсии (Ханссен отбывает пожизненное заключение в федеральной тюрьме).



Во-вторых, нельзя исключать возможности того, что продолжаются дополнительные контрразведывательные расследования действий команды Трампа. Если провести тщательный анализ формулировок в докладе Мюллера, можно найти ключ к разгадке. Фраза «хотя в ходе расследования были выявлены многочисленные связи» (курсив добавлен) не исключает возможности того, что могут быть другие расследования (скажем, в Южном округе Нью-Йорка), которые могут раскрыть дополнительную контрразведывательную информацию. За последние два года стало ясно одно: существовала широкая сеть делового взаимодействия между основной компанией Дональда Трампа и Россией или ее посредниками (включая «Дойче Банк»). В мире контрразведки в ходе такого взаимодействия могут возникать компрометирующие ситуации, которые могут быть использованы в своих интересах враждебными иностранными государствами. Из таких примеров, как случай с Блохом, США усвоили, что контрразведывательная работа должна вестись в строжайшей тайне (практика, часто называемая «служебной конспирацией»), чтобы исключить возможность того, чтобы «крот», уже действующий в правительстве (например, Ханссен), мог предупредить русских. Продолжаются ли контрразведывательные расследования против Трампа и его окружения? В докладе Мюллера многое отредактировано, поэтому на данном этапе мы этого просто не знаем.



В-третьих, хотя сделанный Мюллером вывод о том, что для обвинения кого-либо из команды Трампа в сговоре или взаимодействии с Россией не было достаточных доказательств, в отношении них у контрразведки по-прежнему существуют серьезные сомнения и настороженность. Об этих сомнениях и настороженности общественности в основном известно. Помните подобострастное поведение президента в Хельсинки, где он дал понять, что больше верит Путину, чем собственным спецслужбам? Помните, как президент говорил о своей любви к ресурсу «Викиликс» (организации, которую его собственный директор ЦРУ позже назвал враждебной разведывательной службой)? Помните, как кандидат Дональд Трамп призвал россиян шпионить за Хиллари Клинтон, чтобы получить ее удаленную электронную переписку? Представьте на минуту, что вы работаете на моем прежнем месте в ЦРУ, где я в частности управлял сбором разведданных в отношении российского объекта. Теперь представьте, что к вам подошел сотрудник отдела кадров и сказал: «Привет, хорошие новости, на работу в вашем подразделении подали заявления четыре новых кандидата! Это Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Майкл Флинн и Пол Манафорт. Вы хотите провести с ними собеседование?» (вы можете убрать имена и просто представить себе на их месте людей такого типа, если так будет легче провести этот мысленный эксперимент). Любому специалисту-практику в области контрразведки здравый смысл, конечно же, подсказал бы, что ответ — категорическое «нет».



И неважно, что не было найдено доказательств сговора с русскими ни Трампа, ни кого-либо из членов его семьи или представителей его окружения, ведь элементарная дисциплина, существующая в контрразведке, не позволила бы раскрывать секретную информацию или источники и методы ее сбора лицам с таким опытом давних и неоднозначных связей с Россией. Зачем же так рисковать?



В крайне необъективном, раздробленном обществе в этой стране, которое Путин использовал в своих интересах, есть полная уверенность в том, что после выхода доклада Мюллера, а также его интерпретации генеральным прокурором Трампа Уильямом Барром (William Barr) сторонники Трампа будут ликовать и злорадствовать. Сам Трамп уже начал торжества в «Твиттере», разумеется, радостным возгласом: «Никакого сговора не было! Никакого воспрепятствования правосудию. Игра окончена!» Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй (Kellyanne Conway) заявила, что выход отчета Мюллера стал для Трампа лучшим днем с момента его избрания. Не менее удивительны и призывы «привлечь к ответственности» СМИ, выпускающие материалы о Трампе и русских. «Чего еще можно было ожидать после того, как президент, говоря о средствах массовой информации, использовал термин, который использовал Ленин при создании Советского Союза — «враги народа».



Воспользовавшись моментом, чтобы послать сигнал в поддержку администрации, Барр выразил озабоченность тем, что правительство (правительство США, а не России) «шпионит» за участниками политических кампаний. Такой опытный и умный человек, как Барр, мог бы и должен был подобрать более точные выражения и использовать соответствующие термины, такие как «уголовное расследование» вместо «шпионаж», но последний эффектно звучит.



Это свидетельствует о том, что Барр примкнул к лагерю Трампа, разбрасываясь такими терминами, как «измена», которые, хотя и совершенно неприемлемы, подстегивают сторонников. Многие будут утверждать, что любая критическая оценка работы Мюллера, которая не согласуется с интерпретацией Барра, означает, что эти критики являются твердолобыми ненавистниками Трампа, не желающими сдаваться. Некоторые будут обвинять тех, кто по-прежнему обеспокоен связями администрации с Россией, называя их полными неудачниками — «невертрамперами» (противниками идей Трампа), которые никогда не признают презумпцию невиновности по отношению к президенту. Звучат высказывания о том, что теперь, когда Трамп и его окружение «оправданы», всем следует эту историю забыть.



Но сейчас не время ликовать, независимо от того, являетесь вы сторонниками Трампа или нет. Россия на самом деле пыталась повлиять на президентские выборы (факт, который Барр признает, несмотря на то, что Трамп по-прежнему это отрицает). Трамп поддержал лидера этого враждебного автократического государства и публично встал на его сторону в отношении своего собственного разведывательного сообщества. Некоторые назначенцы Трампа будут сидеть в тюрьме. И даже если бы Мюллер в своем докладе полностью оправдал президента, для американской демократии этот день не был бы великим. Зато Путин может гордиться тем, что с его помощью произошло с этой страной — Америка стала разобщенной и более слабой.

