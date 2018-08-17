НАБУ подозревает экс-топ-менеджера «Укринмаша» Чередниченко в финансировании одного из кандидатов в Президенты

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновило дело против экс-топ-менеджера «Укринмаша» Константина Чередниченко в связи с незаконным финансированием одного из кандидатов в Президенты – Юлии Тимошенко. Активизация связана с инициативой Временной следственной комиссии Верховной Рады проверить факт выведения в 2015-2016 гг. 2 млн долл. через «Укринмаш» в интересах офшоров Fuerteventura и ToulouseNet LP, входящих в орбиту супруга политика.



Выведение средств, принадлежащих Шосткинскомуказенному заводу «Импульс», проходило через офшор Triangle Group Incorporated, подконтрольный Константину Чередниченко в период, когда он был первым заместителем директора «Укринмаша». Формально, руководителем Triangle Group являлся близкий друг Михаил Буянков (оба уроженцы Запорожья). Как пояснил источник в правоохранительных органах, «Дело завели еще в 2016 г., но оно два года «пылилось» в НАБУ. После пинка сверху в августе 2018-го Бюро активизировало расследование.Однако сначала, скорее, формально – начали дергать на допросы представителей завода «Импульс» и «Укринмаша». Теперь же на фоне политической перезагрузки, похоже, берутся всерьез: то, что Юлия Тимошенко не выиграла, это не значит, что дело забудут, наоборот, впереди политические торги и парламентские выборы. Помимо Буянкова сейчас прорабатывают всю цепочку. Это, в первую очередь, Константин Чередниченко. А также экс-главный бухгалтер «Укринмаша» Елена Хоменко, работавшей в тесной связке с Чередниченко. От последнего коррупционная линия идет к еще одному экс-топ-менеджеру «Укринмаша» Леониду Крючкову. А далее, и это самое интересное, к его брату, экс-нардепу Дмитрию Крючкову, которого экстрадировали 15 апреля из Германии в Украину. НАБУ его обвиняет в расхищении средств «Запорожьеоблэнерго» и он готов давать показания против окружения Порошенко».



Источник добавил, что НАБУ заинтересовалось и схемами Чередниченко в «Укроборонсервисе», где тот в конце 2017 г. был назначен на должность замдиректора после ухода из «Укринмаша» из-за скандала с Triangle Group. «В этом контексте у Бюро наконец-то появились вопросы к экс-директору «Укроборонпрома» Роману Романову, по какой причине замешанный в явных коррупционных схемах Чередниченко остался работать в системе. Более того, он даже оказался «рационализатором» и «изобретателем» - в 2017 г. получил 20-процентную долю патента на минометный ствол, а семейный бюджет за год прирос еще одной квартирой». Наконец, подытожил источник, «дело Чередниченко» является выигрышным для НАБУ, чтобы продемонстрировать одновременно свою эффективность и дать весомый аргумент новому Президенту Владимиру Зеленскому в политических переговорах.



Напомним, что в августе 2018 г. Соломенский суд г. Киева разрешил НАБУ провести досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного завладения средствами Шосткинского казенного завода «Импульс» должностными лицами государственного хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирма «Укринмаш».



Как ранее рассказывала программа «Гроші», выходящая на телеканале «1+1», К. Чередниченко был причастен к скандалу с нелегальными поставками оружия Южному Судану через компанию «Техимпекс», одним из учредителей которой когда-то был отец Чередниченко – Александр, сам бывший директором оборонного предприятия «Радиоприбор».



Источник: From-UA



