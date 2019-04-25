Укрзализныця увеличила чистую прибыль на 80%

Укрзализныця за 2018 год получила 203,9 млн грн чистой прибыли, что на 80% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил председатель компании Евгений Кравцов в Facebook.



"Укрзализныця увеличила чистую прибыль на 80%. Финансовый результат с показателем в 203,9 млн грн за 2018 компании подтвердил лидер международного аудита - Ernst & Young", - написал он.



Кравцов отметил, что в УЗ впервые за много лет сумма реализованных капитальных инвестиций не только покрыла амортизацию, но и превысила ее. По его информации, капинвестиции компании в прошлом году достигли максимума за 5 лет - 16,9 млрд грн.



"В 2018-м мы постепенно приблизили стоимость перевозки грузов к рыночной цене. И это один из тех внутренних ресурсов, который смогли с серой зоны направить на нужды компании",- добавил Кравцов.



Глава УЗ сообщил, что компания шаг за шагом отказываемся от так называемой "ремонтной иглы", постепенно вкладывая средства в обновление подвижного состава, а не в его ремонт.

