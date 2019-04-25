Мэй планирует на следующей неделе внести в парламент законопроект о Brexit - ТВ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе может вынести на голосование британского парламента законопроект о Brexit, сообщил в четверг британский телеканал Sky News.



По данным телеканала, речь идет о так называемом законопроекте Withdrawal Agreement Bill, в котором перечисляются законодательные основы Brexit.



"Т.Мэй готовится к следующей схватке за Brexit, планируя вынести на голосование парламента страны ключевой законопроект о выходе Великобритании из ЕС уже на следующей неделе", - отмечает телеканал.



ЕС и Великобритания ранее достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября.

