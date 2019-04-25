Создан первый антибиотик против рака

Международная группа ученых впервые синтезировала противоопухолевое вещество, называемое кедарцидином. Это соединение эффективно в борьбе против опухолевых клеток, а также устойчивых к антибиотикам бактерий. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



Исследователи определили молекулярную структуру кедарцидина лишь через 10 лет после его нахождения в природе. Соединение было извлечено из образцов почвы в Индии около 30 лет назад.



Выяснилось, что оно обладает высокой биологической активностью и вызывает повреждение ДНК в клетках микроорганизмов и раковых клетках, предотвращая их дальнейший рост. Однако из-за его сложной структуры ученые долго не могли получить вещество в лаборатории.



По мнению специалистов, полученные результаты помогут разработать новое поколение антибиотиков и противоопухолевых агентов. В будущих исследованиях ученые планируют раскрыть механизмы работы кедарцидина, которые делают его эффективным против раковых клеток.

