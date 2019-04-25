Саакашвили предупредил Зеленского о проверке от России

Указ президента России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик станет проверкой «на вшивость» для будущего президента Украины Владимира Зеленского, считает экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.



Саакашвили, отметив свой большой опыт общения с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что подобными мерами руководство России пытается добиться от Украины уступок — перехода от многостороннего формата переговоров к двустороннему и «несколько других вещей — символических и не очень».



Бывший украинский губернатор считает, что чем больше уступок будет сделано Киевом, тем больше будет требовать российское руководство. При этом Саакашвили заявил, что любые нападки сделают Украину сильнее, потому что «все, что нас не убивает, делает прочнее». Политик призвал украинцев относиться к ситуации спокойно и указал, что Россия «в большом долгу» перед их страной.

