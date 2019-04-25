Популярная туристическая достопримечательность оказалась подделкой

Популярная туристическая достопримечательность в Марокко — дерево, на ветвях которого пасутся козы, — оказалась подделкой. Об этом сообщает The Sun.



Расследование решил провести сотрудник благотворительной организации по защите дикой природы Born Free Foundation британский фотограф Аарон Гекоски. Активист выяснил, что каждый день местные фермеры привозят коз из соседних регионов и загоняют их на ветви деревьев, растущих на дорогах между городами Марракеш и Эссуэйра. За фотографии животных они взимают плату с туристов.



«Увидев туристический интерес к козлам-обитателям деревьев, некоторые находчивые фермеры решили подзаработать. Я слышал, что они привозят животных из других регионов, строят для них платформы на деревьях, заманивают наверх, а затем берут деньги с туристов. В конце дня фермеры отвозят коз домой, а с рассветом снова "сажают" их на деревья», — рассказал Гекоски. Он также добавил, что козы — невероятно проворные и ловкие животные, однако когда они стоят без движений на ветках — выглядят больными и несчастными.



Кроме того, по словам фотографа, когда одна коза устает стоять на дереве, ее спускают вниз и заменяют на новую.

