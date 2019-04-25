Перемога!

Люто поддерживаю закон про мову, который был судьбоносно принят прямо в зале Рады. Теперь мы четко знаем, сколько в парламенте настоящих патриотов, рассчитывающих на полную поддержку колыбели нации – Львовской области. 278! Даже не знаю, где они там все поместятся. Но событие, безусловно, историческое. Ведь как мы раньше жили? Как в гребаной путинской Сибири. Даже страшно сказать, на каком языке мы все общались. На русском. Мне лично, с…ка, стыдно. До кончиков ушей Петра Алексеевича.



И вот теперь парламент доказал, что он в лице Парубия – это настоящая колыбель нации, в которой лежит украинский ребенок. Не спешите меня осуждать за эту аналогию, поскольку она пришла мне в голову не просто так. Я долго смотрел на лицо спикера, и мне уже начало казаться, что бездна смотрит на меня. Теперь 24,45% трудоспособного населения Украины могут с чистой совестью сказать: сегодня, в одиннадцать часов, мы остановили вторжение Путина на суверенную территорию нации, сплошь исчерканную «красными линиями» так называемой «команды Зеленского». Не зря президент Порошенко два раза подряд собирал свою фракцию для тимбилдинга, кастинга и даже коворкинга. Они сплотились, посмотрели, как Ирина Геращенко делает праймериз Петру Алексеевичу, и решили стоять до конца. Доказали русскоязычным проводникам политики Кремля, что даже меньшинство при определенных обстоятельствах может стать многомиллиардным большинством. Остальные 73,22% могут молча обтекать, учить мову и готовиться к сдаче квалификационных экзаменов по новейшей истории нации.



Закон про мову сплотил Украину. Мы теперь поняли, что сделали правильный выбор: одна мова, один томос, один главком. До сих пор не могу понять, почему в таком случае президентом стал какой-то Зеленский. Его же уже неделю никто не видел. Наверное, это был какой-то страшный сон, но теперь нация проснулась, услышала завораживающий голос Парубия и взбодрилась.



Верю и знаю: уже через считанные часы в «Фейсбуке» появится ролик Порошенко, в котором он торжественно подпишет закон в присутствии Парубия, группы ветеранов-инвалидов и Геращенко, стоящей на коленях. Все плачут, дарят друг другу детские книги выдающейся писательницы Ницой и поют, естественно, гимн

«Мовный реванш» состоялся. Вне всякого сомнения. Единственное, что смущает: до сих пор непонятна судьба законопроекта о президенте, который разработан в недрах львовской фракции «Самопомочи». Когда состоится обрезание полномочий будущего президента?

Мне трудно понять, как мы все это время жили без закона про мову. Почему понадобилось пять долгих, бессмысленных лет, чтобы понять: только тотальная украинизация сотрет вопиющую разницу между Львовом и жертвами русскоязычной агрессии. Давно пора было это сделать. Закон про мову – это наш адекватный ответ на так называемую «паспортную агрессию» Кремля. «Теран» решил узаконить незаконно аннексированные территории, впоследствии жестоко оккупированные. Он стал раздавать паспорта в ЛНР и ДНР. Но наш, родной галичанский парламент сурово пресек это ничтожное поползновение. Теперь, когда мовный закон благополучно принят, ценность этих бумажек Путина равна абсолютному нулю по Парубию. Жители оккупированных территорий будут со смехом над ними издеваться. Действительно, кому нужны эти «паспорта», если в Украине теперь тотальный украинский язык?Верю и знаю: уже через считанные часы в «Фейсбуке» появится ролик Порошенко, в котором он торжественно подпишет закон в присутствии Парубия, группы ветеранов-инвалидов и Геращенко, стоящей на коленях. Все плачут, дарят друг другу детские книги выдающейся писательницы Ницой и поют, естественно, гимн. Это перемога!Вы хоть представляете, какой начнется расцвет украинской культуры? Такого еще никогда не было. Косяком пойдут блокбастеры, сериалы, книги, блокноты и флаги. Квоту на ТВ доведут до 200 процентов. И это не предел. Если в эфире бдительные представители движения «24,45» услышат хоть одну фразу на языке агрессора, канал закроют, а все руководство интернируют. Другими словами, созданы все условия для нашего культурного ренессанса.Парламент Львова наглядно продемонстрировал: никакие выборы, никакие новые президенты не остановят «нездоланне прагнення нации до шляху вид Москвы». Ребята, разве это, б…ть, не прекрасно?Они создают параллельную реальность прямо на наших глазах, абсолютно не стесняясь. Наоборот, гордясь своим меньшинством и противопоставляя себя «тупой русскоязычной массе».Некоторых, как ни странно, интересует реакция «команды Зеленского» на историческое решение Парубия. Кого из «штабных детей» выпустят для оглашения позиции будущего президента по вопросу, который, вне всякого сомнения, возбудил нацию? Может быть, сам Вова сделает какой-то ролик по данному поводу и зальет его ночью на «Ю-тюб»? Ничуть не сомневаюсь в том, что он поддержит мовный закон и выразит надежду, что штрафы за нарушение мовных норм будут увеличены минимум в три раза. Зеленский наверняка уже подучил украинский язык до уровня уверенного пользователя и сможет сдать соответствующий экзамен. На стадионе.«Мовный реванш» состоялся. Вне всякого сомнения. Единственное, что смущает: до сих пор непонятна судьба законопроекта о президенте, который разработан в недрах львовской фракции «Самопомочи». Когда состоится обрезание полномочий будущего президента? Почему это обрезание не рассматривалось в одном пакете с мовным законом, законом об импичменте и постановлением о недопустимости вступления «клоуна» на должность? Я, честно говоря, ожидал реализации более глобального сценария. Но что-то, видимо, пошло не так. Однако время еще есть, поскольку Рада в настоящее время делает все возможное, чтобы оттянуть инаугурацию. И очень надеюсь, что хотя бы под конец ее полномочий будет принят законопроект Парубия о легализации однополых браков. Это, как и закон про мову, нас сразу приблизит к членству в ЕС. Про НАТО я уже скромно молчу.