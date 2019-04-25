Россия хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты" - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия намерена выдавать паспорта граждан РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) с тем, чтобы в будущем создать возможность для военного вмешательства.



"Логика России очень проста - выдать российские паспорта на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины и создать на перспективу возможность для военного вмешательства с целью защиты", - сказал П.Климкин в программе "Снiданок з 1+1", сообщается в микроблоге МИД в Твиттере.



Накануне глава МИД призвал жителей ОРДЛО не принимать гражданство РФ, а также назвал решение российских властей новым этапом оккупации.



Как сообщалось, 24 апреля президент РФ В.Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

