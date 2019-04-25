"Нафтогаз" готовится к прерыванию РФ транзита с 1 января 2020г

НАК "Нафтогаз Украины" ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения РФ транзита с 1 января 2020 года, сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко.



По его словам, в частности, проводимая реконструкция компрессорной станции (КС) "Бар" (газопровод "Союз", Винницкая обл.) даст дополнительную надежность для осуществления поставок газа с запада страны в восточные регионы.



"Это вызов для системы... В наиболее болезненных точках мы стараемся эту проблему решить", - сказал он в интервью YouTube-каналу skrypin.ua.



Ю.Витренко также отметил, что в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины не все мощности на западной границе страны (42,5 млн куб. м/сутки – Словакия, 17,1 млн куб. м/сутки – Венгрия, 6,4 млн куб. м – Польша) смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы.



"Не все мощности из Европы, из Польши и Венгрии, например, являются так называемыми беспрерывными мощностями. Т.е. фактически, если не будет газа из Украины в Польшу или Венгрию, мы не можем рассчитывать на то, что газ будет реверсом поступать в Украину. У Словакии приблизительно половина мощностей являются непрерывающимися. Т.е. тоже можем ожидать, что из наиболее важного словацкого направления мы будем получать вдвое меньше газа", - пояснил он.



По его словам, в связи с недостаточностью пропускных мощностей при прерывании транзита, Украина должна весной-осенью закачать дополнительные объемы газа в подземные хранилища для обеспечения нужд страны в предстоящий отопительный период.



Как сообщалось, опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземніх хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.



Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны РФ по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.



В то же время руководство НАК заявляет об остром дефиците ликвидности в связи с многомиллиардными долгами газсбытов и тепловиков перед компанией, связанных с наложенными на "Нафтогаз" специальными обязательствами по поставке газа, и отчислениями львиной доли прибыли на дивиденды.

