В Украине в ближайшие сутки будет тепло

В Украине в ближайшие сутки 26 апреля теплую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, на западе и востоке страны ожидается неустойчивая погода, сообщает Укргидрометцентр. В западных и восточных областях прогнозируется небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, в восточной части – северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-10°, в западных и восточных областях местами до 13°; днем 20-25°, на крайнем западе страны до 28°, на побережье морей 15-20°.



В Киеве 26 апреля без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 апреля самая высокая температура днем была 26,3° в 1926 году, самая низкая ночью 2,8° мороза в1948 году.



В Украине 27 апреля в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на Прикарпатье – местами значительный дождь; температура ночью 8-13°, днем 22-27°.



На остальной территории без осадков, лишь в северных областях днем небольшой кратковременный дождь; температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в северных областях 18-23°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.



В Киеве 27 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 20-22°.

