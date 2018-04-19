ВС закрыл производство по делу о предоставлении Томоса

Верховный Суд отказался оценивать законность решение Верховной Рады, которым она поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают "Украинские новости".



"Верховный Суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018", - сказано в нем.



В четверг, 25 апреля, Верховный Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков административной юрисдикции.



Ранее три храма Украинской православной церкви попросили Верховный Суд признать незаконным обращение Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви.



19 апреля 2018 года Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии ПЦУ.



11 октября 2018 года Вселенский (Константинопольский) патриархат отменил выданное в 1686 году в синодальном письме юридическое обязательство, которое предоставило Московскому патриарху право назначать митрополита Киевского, выбранного его епархией.

