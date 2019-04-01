СМИ: «Новый папа» контрабаса – и вся «Зе»лень будет наша?

Кураторы «серых схем» на украинских таможняхнаправили парламентариядля переговоров с командой Владимира Зеленского о «зеленых коридорах» для контрабандных потоков. Об этом сообщает Интернет-издание «Аргументум»

Четыре года назад, Петр Порошенко придя к власти, расставил своих «смотрящих» над всеми министерствами и ведомствами, где «крутятся большие деньги». Не обошла эта участь и украинские таможни, где получив контроль над «серыми схемами» импорта и контрабандой – можно сесть на многомиллионные долларовые потоки «черного нала». И эту задачу Гарант поставил (на тот момент) перед проверенными людьми – нардепом от БПП Александром Грановским и Виктором Шерманом. Эти два влиятельных бизнесмена решили не напрямую трусить таможенников и контрабандистов, а через силовиков. В 2016 году они сумели расставить в СБУ на ответственные должности своих людей (4-й отдел по борьбе и предотвращению коррупции на таможнях Главка «К»). Таким образом, Александр Грановский и Виктор Шерман – стали ответственными за теневые потоки на таможне.

С тех пор ежемесячно «серые схемы» приносят своим кураторам десятки миллионов долларов. Однако, как сообщил информированный источник из ГФСУ, победа на президентских выборах Владимира Зеленского спутала все карты в «офисе смотрящих» от уходящей власти.

«Начиная с 22 апреля, когда победа Зеленского была очевидна, Александр Грановский с Виктором Шерманом приостановили работу «офиса смотрящих» на таможне. И вот уже около недели - не берут мзды с импортеров. Однако пауза обещает быть не долгой, до конца майских праздников. По проверенным данным, «теневой офис смотрящих» уже откомандировал для переговоров с «Командой Зе!» своего представителя – Сеяра Куршутова. Насколько мне известно, сторону новоизбранного Президента в ходе разговора будет представлять Илья Павлюк», - сообщил информатор.

Персона Ильи Павлюка не упоминается на сайте «Зе! Команды», однако, по мнению источника ГФСУ его роль не афишируется намеренно. Поскольку он имеет более чем запятнанную репутацию, которая может подорвать имидж еще не вступившего в должность главы государства Владимира Зеленского. А вот о причастности Ильи Павлюка к штабу Зеленского ранее стало известно из материала расследователей «Bihus.Info», в котором опубликовали Telegram-переписки штабистов «Зе команды».

Большинство упоминаний фамилии Ильи Павлюка в СМИ относится к периоду его активной теневой деятельности в команде Януковича. В прессе его называли «решалой на таможне» и даже «королем контрабанды» в Западном регионе. Как сообщает «Громадське ТV», Илья Павлюк был помощником нардепа Игоря Калетника VI созыва Верховной Рады, который впоследствии возглавлял Государственную таможню. Задача Ильи Павлюка сводилась к «решению вопросов» перевозки контрабандных грузов через таможенные посты.

Чем закончатся переговоры Сеяра Куршутова из команды «смотрящих» Порошенко с представителем молодой «Зе! Команды» станет известно в самое ближайшее время. И если Александр Грановский с Виктором Шерманом возобновят свою работу, не трудно будет догадаться, что «Зе! Команда» приняла их в свои ряды. Следовательно, десятки миллионов долларов от «серого импорта» и откровенной контрабанды потекут уже в карманы нового Президента Украины, резюмирует «Аргументум».