Вышел новый трейлер сериала Дорджа Клуни "Уловка 22"

Стриминговый сервис Hulu опубликовал новый трейлер мини-сериала "Уловка-22", режиссером которого выступил Джордж Клуни. Актер также исполняет одну из ролей. Видео появилось на YouTube-канале сервиса.



Сериал является экранизацией одноименного романа Джозефа Хеллера, посвященного военным летчикам. Книга была выпущена в 1961 году.



События сериала разворачиваются в 1944 году. Главный герой, капитан Джон Йоссариан, решает объявить себя сумасшедшим, чтобы избежать участия в военных действиях. Это едва ли не единственная возможность сбежать подальше от войны.



Однако ему мешает правительственное постановление Уловка-22, согласно которому каждый, кто признает себя сумасшедшим чтобы не служить, является вменяемым. В итоге ему полагается участвовать в еще большем количестве миссий.



В сериале также снимаются Кристофер Эббот, Кайл Чандлер и Хью Лори. Выход его ожидается 17 мая.





