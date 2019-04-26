Неврологи объяснили притягательность калорийных продуктов

Университет Северной Каролины выяснил, что стоит за тягой к вредной, но вкусной пище, и почему так трудно остановиться, съев один кусочек торта. Как передает The Daily Mail, ученые объясняют все эволюционными механизмами. В центре внимания оказалась миндалина, которую обычно связывают с ощущением боли, тревожности и страха.



Данная зона мозга демонстрировала активность, когда мыши получали наслаждение от высококалорийной пищи. С миндалиной также связан белок ниоцептин. Он имеет повышенную активность, когда и люди, и животные потребляют вкусную, калорийную пищу. И данный белок заставляет нас продолжать это делать. Итог - переедание.



Видимо, таким образом проявляется защитная функция организма - в древности через описанные схемы мозг сигнализировал о том, что нужно запасать жир на случай голода. А самый простой способ это сделать - начать активно потреблять калорийную пищу.

