Робот-хирург может самостоятельно оперировать сердце

Сотрудники Бостонского детского госпиталя представили систему с автономным катетером, который самостоятельно располагается в теле, сводя вероятность врачебной и технической ошибки на нет. Как отмечает The Daily Mail, систему навигации уже успешно опробовали на свиньях (точность такая же, как если бы операцию проводил человек).



В перспективе благодаря данной системе можно будет проводить большинство операций без участия человека. На сегодняшний день роботы-хирурги не отличаются высокой точностью. В одних только Штатах роботы связаны минимум с 144 смертями. Новая роботизированная система отличается тем, что постоянно отслеживает происходящее. Робот в прямом смысле видит благодаря камере и сенсорам (действуют подобно усикам у насекомых).



Сенсорная информация об окружающей среде собирается в режиме реального времени и сравнивается с базой изображений (их сохранили после других аналогичных операций). Это помогает роботу правильно распознать свое местоположение.

