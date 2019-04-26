Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов

Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах на Украине, заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) затягивает с объявлением официальных результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию и не допустить роспуск Рады.

"Сейчас происходят странные вещи: победа есть (на выборах – ред.), а полномочий нет… ЦИК затягивает официальное объявление результатов, чтобы Верховная рада могла затягивать дату инаугурации, чтоб инаугурация была после 27 мая", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в четверг в Facebook.



ЗеленскогоОкружение действующего президента Украины Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.



По его словам, это связано попыткой лишить его права распустить текущий созыв парламента и объявить о досрочных выборах в Раду.



Согласно украинскому законодательству, у Центризбиркома есть 10 дней после голосования во втором туре выборов президента Украины на объявление официального результата.



Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

