Окружной админсуд отказался отменить решение о блокировке конкурса на главу таможни

Окружной административный суд Киева отказался отменить решение о блокировке конкурса на должность главы Государственной таможенной службы, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.



"Судья админсуда сегодня отказался отменить решение в обеспечении иска о запрете конкурса на главу таможни", – написала она в соцсети Facebook в четверг.



Таким образом, конкурс остается временно остановленным.



Как сообщалось, Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака о приостановлении действия распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы (ГСТ).

