ГБР заподозрила в присвоении властных полномочий главу и 7 членов ВККС

ГБР расследует возможное самовольное присвоение властных полномочий восемью членами Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом со ссылкой на данные ЕРДР пишет "Закон и Бизнес".



Досудебное расследование ведется в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 353 ("Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица") Уголовного кодекса Украины.



В материалах дела речь идет о том, что председатель ВККС Сергей Козьяков, заместитель председателя - председатель квалификационной палаты Станислав Щотка, секретарь квалификационной палаты Валентина Устименко, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы судей Михаил Макарчук, а также члены Татьяна Весельская, Анастасия Зарицкая, Николай Мишин и Юрий Титов участвуют в ВККС как ее члены. Однако их полномочия уже окончились, а значит, их действия нарушают требования Закона "О судоустройстве и статусе судей".



Между тем, указанные лица участвуют в голосовании за принятие решений, касаемо проведения квалификационного оценивания судей, их перевода в другие суды, подбора новых судей.

